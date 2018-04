Vechtpartij bij Droomvlucht loopt uit de hand, verdachten brengen nacht in de cel door

KAATSHEUVEL - In de Efteling is zondagmiddag een grote vechtpartij geweest. Omdat niet direct duidelijk was, wie welke rol had gespeeld, hield de politie zeven mensen aan. Ze worden verdacht van mishandeling, bedreiging en belediging. Er vielen een aantal lichtgewonden. De verdachten moesten de nacht in de cel doorbrengen.

Voor de mishandeling hield de politie een 16-jarig meisje uit Oisterwijk, een 17-jarig meisje uit Den Bosch, een 27-jarige man uit Purmerend, een 20-jarige vrouw uit Amsterdam en een 19-jarige man uit Amsterdam aan.  De twee minderjarige meisjes bleken later te hebben gevochten met een aantal andere mensen. Ze zijn daarbij gewond geraakt en hebben aangifte van mishandeling gedaan, aldus de politie.

Agressie tegen politie

De andere twee verdachten, een 34-jarige man uit Purmerend en een 58-jarige man uit Amsterdam, zijn aangehouden op verdenking van bedreiging en belediging van politiemensen. Ze keerden zich tegen de politie, toen die in wilde grijpen. De agenten gebruikten pepperspray. Een achtste verdachte, een 33-jarige vrouw uit Purmerend, is verhoord. Nadat zij een verklaring had afgelegd, is ze in vrijgelaten. Zij blijft wel verdachte in het onderzoek.