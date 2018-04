Keurig geparkeerd en toch weggesleept, stratenmakers kunnen niet vooruit met hun werk

EINDHOVEN - Keurig volgens de regels geparkeerd en toch weggesleept. Dat overkwam maandagochtend een automobilist die zijn wagen in de Eindhovense wijk Vaartbroek had neergezet. Het voertuig bleek midden in een herinrichtingsproject te staan.

Een aantal straten en pleinen in Vaartbroek wordt in fases opgeknapt. "Het is een langdurig project. De wijkbewoners krijgen iedere keer uitleg en een plattegrond waar het werk plaatsvindt. Er zijn folders en bijeenkomsten, dus aan de gemeente ligt het niet", zegt Tjerk Langman.



Hij zit namens de Lijst Pim Fortuyn in de gemeenteraad en woont zelf in Vaartbroek. Langman vermoedt dat de eigenaar van het voertuig de aankondigingen van de gemeente is vergeten.

De stratenmakers hebben tot het laatst gewacht om de sleepdienst te bellen. Eerst haalden ze alle straatstenen rondom de auto weg totdat ze niet meer verder konden. Toen er nog steeds geen eigenaar te bekennen was, werd er alsnog getakeld.