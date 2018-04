Dood door schuld: boetes voor bedrijven en directeur na fataal ongeluk in Tilburg

DEN BOSCH - Een transportonderneming in Tilburg heeft een boete van 40.000 euro gekregen, omdat het verantwoordelijk wordt geacht voor een dodelijk bedrijfsongeval. Van het bedrag is 10 mille voorwaardelijk. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald. Bij het ongeluk, dat in juni 2016 in Tilburg gebeurde, kwam een man van 25 uit Gorinchem om het leven.

Het bedrijf uit het Gelderse Herwijnen, waarvoor de man werkte, kreeg een boete van veertigduizend euro, waarvan de helft voorwaardelijk. De directeur werd een voorwaardelijke boete van 10.000 euro opgelegd. Beide straffen werden twee weken geleden ook geƫist door het Openbaar Ministerie.



Bedolven onder zand

De inwoner van Gorinchem had met zijn baas een gat van ruim twee meter diep gemaakt. Dit was nodig voor de bouw van een bedrijfshal. Toen ze beiden, na hun klus, naar boven wilden klimmen, schoof een deel van de grond weg, zo zag de directeur, die vooropliep. Het slachtoffer viel voorover, werd bedolven onder het zand en met zijn borst op een pvc-buis gedrukt De man kon weliswaar snel uitgegraven worden, maar reanimatiepogingen van een collega en medisch personeel mochten niet baten.

Volgens onderzoek van de arbeidsinspectie zijn bij het graven van het gat onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen om instorting te voorkomen.



'Samen dood door schuld'

Zowel de opdrachtgever van de bouw van de bedrijfshal (de Tilburgse onderneming) als de werkgever van de man (het bedrijf in Herwijnen) heeft op deze manier de wet overtreden, zo bepaalde de rechtbank. De directeur van het Gelderse bedrijf werd zwaar aangerekend dat hij leiding gaf aan het karwei. Omdat allen opzettelijk hebben gehandeld en ernstig tekort zijn geschoten, zijn ze samen schuldig aan de dood van de man, vindt de rechter.



Bij de straf voor de directeur is meegewogen dat de man na het ongeval meermalen contact heeft gezocht met de moeder van het slachtoffer. Ook was hij niet alleen werkgever van de man, maar ook een vriend van hem.