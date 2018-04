'Er zijn nog honderden wachtenden voor u', lange wachtlijsten voor volkstuintjes

TILBURG - Wie zich in Tilburg aanmeldt voor een volkstuin moet rekening houden met een forse wachtlijst. "We hebben nu meer dan tweehonderd mensen op de wachtlijst", zegt Christ van Geel van de overkoepelende organisatie OVAT. "Iedereen wil gezond eten en met groenten uit je eigen tuin weet je zeker dat ze onbespoten zijn."

Volgens Christ van Geel zijn het vooral jonge gezinnen met kinderen die staan te trappelen om met een eigen moestuin te beginnen. "Die zijn veel meer bezig met gezond en bewust eten."









Grote belangstelling voor ecologisch tuinieren

Dat blijkt ook uit de enorme belangstelling voor de volkstuincomplexen waar uitsluitend ecologisch getuinierd mag worden. "De Moerenburg is zo'n ecologsich complex. Als je daaraan de slag wil moet je drie jaar op de wachtlijst staan voordat je in aanmerking kunt komen voor een tuin", benadrukt Christ.



Hij begrijpt die belangstelling wel. "Als de dieren eraan dood gaan, kan het voor mensen ook niet goed zijn", zegt hij over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Zelf huurt hij drie percelen naast elkaar in de Hoflaan. "Ik werk alleen biologisch. Dat betekent dat ik vooral veel aandacht geef aan de grondbewerking. Je moet niet de planten maar de bodem voeden." Dat vereist veel geduld weet hij uit ervaring.



Jaar moeten wachten

Ook Huub Kusters tuiniert zoveel mogelijk zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen. "Alleen die slakkenkorrels, ja, dat moet wel want ze vreten alles op." Huub stond een jaar op de wachtlijst voordat hij bij de Hoflaan kon beginnen. "Dat wachten was wel een tegenvaller", zegt hij terugkijkend op die periode. "Je denkt: de Hoflaan heeft 250 percelen, daar zal altijd wel een plaats over zijn, maar toen kreeg ik toch nog te horen dat ik moest wachten."

Nieuwe inschrijvingen komen dit seizoen in Tilburg niet meer 'aan de bak'. Christ van Geel: "In het najaar, als het seizoen erop zit, komen er wel weer tuinen vrij. Gemiddeld gaat tien procent stoppen aan het eind van het jaar stoppen, maar voorlopig is er geen kans op een eigen perceel."

Nieuw complex in De Reeshof

Hij wijst erop dat de wachtlijst fors korter wordt als de Tilburgse wijk De Reeshof eindelijk een eigen tuinencomplex krijgt. "Er staan daar 120 mensen op de wachtlijst die graag willen beginnen, dus het is hard nodig dat die er komt."



Jo Somers hoort in de Hoflaan bij de oudste tuiniers. Ze komt er zoveel mogelijk. "Ik denk dat ik mijn tuintje zo kwijt ben als ik ermee stop." Jo heeft haar tuin al zeker veertig jaar. "Eerst vooral met groenten, maar nu heb ik eigenlijk alleen nog maar bloemen. Das veel gemakkelijker en ik kan zo wat meer van het zonnetje genieten."