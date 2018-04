PSV verloor deze eeuw nog geen kampioenswedstrijd: Ajax kan de borst natmaken

EINDHOVEN - PSV kan aankomende zondag kampioen worden tegen aartsrivaal en directe concurrent Ajax. Afgaande op de kampioenswedstrijden die de Eindhovense club deze eeuw speelde, is de kans klein dat het mis gaat. PSV presteert bijna altijd naar behoren in een kampioenswedstrijd.

Twee seizoenen geleden was dat ook het geval. PSV speelde de kampioenswedstrijd in Zwolle, maar concurrent Ajax had de beste papieren aan het begin van de dag. PSV moest die dag winnen in Zwolle en concurrent Ajax moest punten verspelen bij De Graafschap. PSV wist uiteindelijk met 3-1 te winnen, en tegen alle verwachtingen in bleef Ajax in Doetinchem steken op een 1-1 gelijkspel. Beleef hieronder de zinderende ontknoping van het seizoen 2015-2016 nog een keer:

Tekst gaat verder onder de video.





Geen kampioen in eigen huis

Van de laatste tien kampioenswedstrijden van PSV, ging het een keer mis. Op zondag 13 april 2008 had PSV aan overwinning thuis tegen FC Twente genoeg om voor de 21ste keer landskampioen van Nederland te worden. In het stadion was alles geregeld. De schaal was aanwezig, de bloemen waren geleverd en er hingen bijvoorbeeld grote zakken vol met ballonnen aan het dak van het stadion. Maar uiteindelijk werd het 1-1, waarna PSV nog één kans had om de titel binnen te slepen. Die kans grepen ze met beide handen aan door met 0-1 te winnen in Arnhem van Vitesse. Daardoor werd PSV voor de vierde keer op rij kampioen van Nederland, en kostte de misstap thuis tegen FC Twente PSV niet de titel. Bekijk hieronder de samenvatting van de mislukte kampioenswedstrijd in 2008.

Tekst gaat verder onder de video.





Zinderende ontknoping

29 april 2007. Een datum die veel PSV-supporters nooit meer zal vergeten. Op de slotdag in de eredivisie konden nog drie clubs kampioen van Nederland worden. AZ was koploper op basis van een beter doelsaldo dan achtervolgers Ajax en PSV. Koploper AZ ging op bezoek bij Excelsior, dat al zeker was van nacompetitie en nergens meer voor speelde. Ajax, de nummer twee op dat moment, ging op bezoek bij Willem II, dat ook al klaar was. PSV kreeg thuis Vitesse op bezoek. Uiteindelijk bleek het onmogelijke, toch mogelijk te zijn. AZ verloor mede door een rode kaart van Boy Waterman met 3-2 van Excelsior. Ajax had daardoor de beste papieren, al was de voorsprong op PSV maar één doelpunt. De Amsterdammers wonnen ‘maar’ met 2-0 van Willem II, en PSV wist met 5-1 te winnen van Vitesse. PSV was dus alsnog de kampioen van Nederland.

Tekst gaat verder onder de video.





'Come on peesjevee'

PSV werd in 2015 eindelijk weer eens kampioen. De club uit Eindhoven snakte na zeven jaar weer naar de titel en een kampioenswedstrijd. En die kwam er. Thuis tegen SC Heerenveen kon PSV de 22ste landstitel in de clubhistorie binnenhalen. Met een ruime 4-1 overwinning behaalde PSV het kampioenschap met een straatlengte voorsprong op de nummer twee Ajax. Na afloop van de huldiging ging het maar over één iemand: Nicolas Isimat-Mirin. De Franse verdediger stal de show door ‘Come on peesjevee’ in te zetten tijdens de huldiging:

Tekst gaat verder onder de video.





PSV speelde deze eeuw tot dusver al tien kampioenswedstrijden, waarvan er negen werden verzilverd. Hieronder een overzicht van de gespeelde kampioenswedstrijden van PSV:

Seizoen 1999-2000: FC Twente – PSV (1-3)

Seizoen 2000-2001: PSV – SC Heerenveen (3-0)

Seizoen 2002-2003: FC Groningen –PSV (0-0)

Seizoen 2004-2005: PSV – Vitesse (3-0)

Seizoen 2005-2006: PSV – FC Groningen (1-1)

Seizoen 2006-2007: PSV – Vitesse (5-1)

Seizoen 2007-2008: PSV - FC Twente (1-1, PSV nog geen kampioen na dit gelijkspel).

Seizoen 2007-2008: Vitesse – PSV (0-1)

Seizoen 2014-2015: PSV – SC Heerenveen (4-1)

Seizoen 2015-2016: PEC Zwolle – PSV (1-3)