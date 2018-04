Politie toont beelden van vermoedelijke daders van diefstal uit offerblok kerk Grave

GRAVE - De politie heeft foto’s verspreid van twee mannen, die ervan worden verdacht dat ze vorig jaar geld hebben gestolen uit de St. Elisabethkerk in Grave. Op camerabeelden is te zien hoe de mannen in de kerk rondkijken en zich verdacht gedragen in de buurt van offerblokken.

Uit die blokken, waarin geld voor bijvoorbeeld kaarsen kan worden gedeponeerd, is op 6, 10 en 13 november geld gestolen. Mogelijk gaat het om in totaal duizend euro. Het kerkbestuur sloeg eerder dit jaar alarm over die diefstallen.



'Geen goede zaak'

Tweede-Kamerlid Madeleine van Toorenburg uit Rosmalen is ingegaan op het verzoek van dat bestuur om volgende week maandag poolshoogte te komen nemen. Ze zei eerder het geen goede zaak te vinden dat de politie zo weinig heeft kunnen doen.

In het opsporingsbericht dat de politie maandag verspreidde, wordt gesuggereerd dat de verdachten Polen zijn. Op 13 november werd bij de kerk een auto gezien met een Pools kenteken (DKL9T23), zo staat er. Onderzoek naar het kenteken heeft echter niets opgeleverd. De politie vraagt mensen mee te denken. Ze hoopt dat de mannen opgepakt kunnen worden én dat ze in verband gebracht kunnen worden met andere diefstallen.