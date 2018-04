Het woord 'huldiging' is nog even taboe bij PSV: 'Focus alleen op wedstrijd tegen Ajax'

EINDHOVEN - Als PSV zondag Ajax verslaat, is het voor de 24e keer landskampioen en volgt er maandag een huldiging in hartje Eindhoven. De platte kar gaat dan weer rijden en zal de selectie bij het Stadhuisplein afleveren voor de bekende 'bordesscène'. Maar bij PSV zelf is het woord 'huldiging' vooralsnog taboe. "Onze focus is alleen op de wedstrijd tegen Ajax", aldus woordvoerder Thijs Slegers. Wél wil hij bevestigen dat PSV op uitnodiging van de gemeente Eindhoven 'een dag na een eventueel kampioenschap' gehuldigd zal worden.

PSV wil de topper tegen Ajax zo normaal mogelijk tegemoet treden en dat lijkt niet onlogisch. Alleen bij winst is de titel definitief binnen. Ieder ander resultaat tegen Ajax zorgt waarschijnlijk niet voor afstel, maar wel voor uitstel van de festiviteiten. En dus worden er nog geen tijdstippen en andere programmadetails vrij gegeven.

Wel is de verwachting dat de rit op de platte kar en de huldiging op het Stadhuisplein in geval van een kampioenschap maandag in de namiddag zal beginnen en rond 20.00 uur zal worden afgesloten.







In het recente verleden is het nog wel eens misgegaan bij te voorbarige uitingen van clubs. Zo had PSV in 2013 al een podium klaarstaan voor de huldiging na de bekerfinale tegen AZ. Maar die finale werd verloren en dus zorgden foto's van het overbodige bordes voor de nodige hilariteit bij fans van andere clubs.



De landskampioen die toch geen kampioen werd

Ook Ajax werd het mikpunt van spot. In 2016 had het de spelersbus al 'beletterd' met de tekst 'Landskampioen 2015-2016'. Maar op de slotdag verspeelde het onverwacht nog de titel door bij De Graafschap gelijk te spelen. PSV werd alsnog, onverwacht, landskampioen en de foto's van de Ajax-bus zorgden voor veel leedvermaak op de sociale media.