Fietser door auto geschept in Eindhoven, slachtoffer ernstig gewond naar ziekenhuis Tilburg

EINDHOVEN - Een fietser is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de kruising Europalaan-Generaal de Famarslaan in Eindhoven. Het slachtoffer werd aangereden door een auto toen hij de kruising overstak. De 75-jarige man is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. Die landde honderd meter verderop. Het traumateam verleende ter plekke hulp aan het slachtoffer.

De trauma-arts is met het slachtoffer meegegaan in de ambulance. Die is met hoge spoed naar Tilburg gereden. De politie heeft de kruising afgesloten voor technisch onderzoek.