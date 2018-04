'We gaan er een extra drankje op nemen', Patrick viert Miljoenenjacht-prijs in Amerika

EINDHOVEN - “Het is gewoon niet te geloven. Het gebeurt altijd bij een ander en nu stonden ze opeens voor ons huis.” Patrick uit Oss won zondagavond 287.419 euro met zijn loten van de Postcode Loterij in het RTL-programma Miljoenenjacht. Maar zelf kreeg hij er niets van mee, want hij zat in het vliegtuig. Omroep Brabant sprak hem maandag vanaf zijn vakantieadres in Amerika.

“Ik heb er in het vliegtuig geen seconde bij stilgestaan”, vertelt de 47-jarige Patrick nog steeds wat beduusd. “We beseften ons pas dat er iets aan de hand was toen we waren geland. De telefoons van mij en van mijn vrouw ontploften door alle berichtjes en telefoontjes.”

12,5 jaar getrouwd

Patrick dacht eerst dat er vroege felicitaties binnen kwamen. “Mijn vrouw en ik zijn op vakantie omdat we morgen 12,5 jaar getrouwd zijn. Maar toen kwamen er opeens appjes met bedragen binnen en toen pas hadden we het door.”

De stiefzoon van Patrick, Luc, nam de cheque in ontvangst. Hij was ook degene waarmee Patrick en zijn vrouw als eerste contact hadden na de vlucht naar Amerika. “Luc belde gelijk op toen we waren geland. Hij ging ook helemaal uit zijn plaat.”

Casino

De winnaar uit Oss gaat tijdens zijn vakantie ook naar casinostad Las Vegas. Maar de kans dat het geld daar wordt gebruikt om te gokken is klein. “Wees maar niet bang. Ik heb het geld nog niet”, lacht Patrick. “We gaan er morgen wel een extra drankje op nemen.”