Vrouw wordt omver gereden door scooter, waarna meisje haar tas uit handen rukt

ROOSENDAAL - Een vrouw is op zaterdagavond 20 januari het slachtoffer geworden van een brutale straatroof in Roosendaal. Opmerkelijk is dat zeker een van de daders een meisje was. Terwijl het slachtoffer op de grond lag, rukte zij de tas uit de handen van het slachtoffer.

Het was een gezellige, drukke avond in het centrum van Roosendaal als het slachtoffer een restaurant aan de Raadhuisstraat verlaat. Via de Markt loopt ze naar huis. Op de Kade wandelt ze de Ettingstraat in. Daar slaan de straatrovers toe. Ze duwen vanaf hun scooter het slachtoffer tegen de grond. Een meisje stapt af en even lijkt het erop dat ze gevallen vrouw wil helpen.

Maar daarna begint ze aan de tas van het slachtoffer te trekken. De vrouw op de grond verzet zich hevig maar moet uiteindelijk loslaten. De straatrovers gaan er op hun scooter vandoor. Een voorbijganger ziet de vrouw liggen en belt meteen 112. De agenten bekommeren zich daarna om het slachtoffer dat compleet overstuur is.

Oude Kellebeek College

Hoewel de politie geen signalement van de daders heeft, noemen ze het wel opmerkelijk dat een van de daders een meisje is met een Nederlands accent.

Verder zijn persoonlijke spullen van het slachtoffer gevonden bij het oude Kellebeek College. Mogelijk dat getuigen hebben gezien hoe de daders op die plek de vierkante zwarte tas doorzochten of aan legen waren. Ze namen alleen geld en de tas mee.

Mensen kunnen hun tips doorgeven via 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.