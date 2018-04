Wie is deze man die postpakketjes met anabole steroïden verstuurde?

Deze man wordt verdacht van illegale handel in spierversterkers. Wie herkent hem? (Foto: Bureau Brabant)

GELDROP - Een onbekende man heeft in Geldrop per post gehandeld in anabole steroïden, ofwel spierversterkers. De politie hoopt met bewakingsbeelden deze illegale handelaar te vinden.

Het viel de medewerkers van het postagentschap op dat de man zeer geregeld veel pakketjes verstuurde. Omdat ze het zaakje niet helemaal vertrouwden, seinden ze de politie in.

Sporters

Toen agenten de postpakketjes onderzochten, troffen ze anabole steroïden aan. Dat zijn prestatieverhogende middelen die vooral populair zijn onder sporters. Omdat dit soort spierversterkers ook kunnen leiden tot ernstige gezondheidsklachten, is de handel erin verboden.

De politie hoopt aan de hand van de bewakingsbeelden te achterhalen, wie de man is die de postpakketjes verstuurde.

Mensen die de man op de bewakingsbeelden herkennen, kunnen zich melden via: 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.