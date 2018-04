'Give me the money', overvallers slaan pijlsnel toe bij drogisterij

EINDHOVEN - Twee overvallers op een scooter hebben maandagavond 19 februari Eindhoven onveilig gemaakt. Nadat een overval op een tankstation mislukt, beroven ze amper vijf minuten later een drogisterij.

Nadat hij eerst even poolshoogte heeft genomen, loopt een van de daders omstreeks kwart voor zeven een tankstation aan de Oude Bossche Baan binnen. Zodra hij ziet dat de medewerkster aan de kassa achter beveiligingsglas zit, draait hij meteen weer om. Poging mislukt, maar de overvaller is wel duidelijk herkenbaar. Op de achterzijde van zijn jas heeft hij een opmerkelijk logo.

Etos

Aan de hand van die typische jas is de dader duidelijk herkenbaar wanneer hij toeslaat bij de Etos in het winkelcentrum Strijp aan de Strijpsestraat. Dat is amper vijf minuten na de poging aan de Oude Bossche Baan. De korte rit van tankstation naar de drogisterij is vastgelegd op bewakingscamera's. Ook is duidelijk te zien hoe de handlanger de scooter in de Strijpsestraat klaar zet voor de vlucht.

De overvaller loopt via de hal van het winkelcentrum snel de drogisterij binnen. Met een vuurwapen bedreigt hij de medewerkster. In onhandig Engels roept hij 'Give me the money'. De caissière is zo verstijfd van de schrik dat ze niet reageert. Daarop slaat de overvaller zelf met enkele klappen de lade van de kassa los en neemt die mee.

Een klant rent nog vergeefs achter de overvaller aan, zo laten de bewakingsbeelden zien. De daders zijn hem echter te snel af. Ze gaan er op hun scooter vandoor. Het tweetal wordt korte tijd later nog gezien op de hoek Schootsestraat-Frederiklaan. Daarna verdwijnen ze in het niets.

Signalement

De overvallers reden op een donkerkleurige scooter zonder kentekenplaat. De bestuurder droeg een witte integraalhelm met zwarte bestickering. De overvaller had een integraalhelm met groen-zwarte bestickering. Hij had een lichte huidskleur, droeg bruingrijze schoenen, een donkere broek met streep en die jas met het opvallende logo.

Volgens de politie zijn er slechts honderd van dit soort jassen uitgegeven, dus kan dat een belangrijk aanknopingspunt zijn voor het onderzoek. Ook wil de politie graag spreken met de klant die op het moment van de overval in de Etos was. Hoewel hij absoluut niets met de overval te maken heeft, kan hij de politie mogelijk nog van nuttige informatie voorzien.

Ook andere getuigen kunnen zich melden via 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.