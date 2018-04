Deze cultuur- en natuurprojecten krijgen subsidie in Brabant

DEN BOSCH - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft over het eerste kwartaal van dit jaar 175.554 euro toegekend aan 59 natuur- en cultuurprojecten in onze provincie.

De meest in het oog springende projecten zijn: De Brabantse Stoet 2018, Theaterproductie "Dromen, of wat we nog niet wisten" en een documentaire over De Veulpoepers.

Brabantse Stoet

De Brabantse Stoet is een festival in Bergen op Zoom. Dit jaar vindt dat plaats op 16 september. In de Brabantse Stoet zijn zo’n honderd vormen van lopende en rijdende cultuur te zien. Onder meer gilden, fanfares, steltlopers, reuzen, carnaval, ommegangen, muziek in veel verschillende toonaarden, historische loopgroepen en praalwagens. Het gaat om cultuurvormen uit Noord-Brabant en Vlaams- en Waals-Brabant.

Dromen

De locatievoorstelling ‘Dromen, of wat we nog niet wisten’ speelt zich af op verschillende locaties in het iconische klooster Mariadal in Roosendaal; van de kleinste kamertjes tot de prachtige kapel. Het vertelt het verhaal van de nonnen en Pater Averdieck, die Joodse kinderen een schuilplaats bieden in hun klooster en daarmee een groot risico nemen. Wanneer er Duitse officieren aan de deur bonken, breekt de paniek uit.

Jeugdtheater Hofplein Roosendaal vertelde al eerder verhalen over slachtoffers, verzetshelden en hun dromen die nooit verwezenlijkt zijn. Afgelopen jaar maakten zij de eerste editie van de voorstelling ‘Dromen, of wat we nog niet wisten’, dat bekroond werd met de Rabobank Jongeren Cultuurprijs 2017.

Veulpoepers

De Veulpoepers was een folkband die de glorietijd beleefde in de jaren zeventig en tachtig. In 1982 hield de band op te bestaan. Het afscheidsconcert werd bijgewoond door 35.000 mensen. Van Osch Film in Den Bosch maakt nu een documentaire over de Veulpoepers. Overigens zijn de Veulpoepers 3.0 weer on tour.

Hier vind je een lijst met alle toekenningen door het fonds. De definitieve hoogte van het toegekende bedrag wordt altijd pas achteraf, na realisatie van het project, vastgesteld.