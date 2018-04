Noortje vecht vanuit rolstoel voor gelijke behandeling, premier Rutte 'snapt dat'

ROOSENDAAL - Noortje van Lith uit Roosendaal is gebonden aan een rolstoel. Maar dat maakt haar niet minder strijdlustig. Ze hekelt het wetsvoorstel dat mensen met een beperking onder het minimumloon betaald mogen worden. Haar brief daarover aan premier Rutte is door vele duizenden mensen gedeeld.

De 21-jarige Noortje lijdt aan een ontwikkelingsstoornis, in vaktermen cerebrale parese. Hierdoor is ze gekluisterd aan een rolstoel. Noortje loopt momenteel stage bij de politie in Bergen op Zoom en hoopt dit jaar haar mbo-studie af te ronden. Volgend collegejaar wil ze een hbo-opleiding volgen.



Behalve veel ambities, heeft Noortje ook veel strijdlust en is ze voor de duvel niet bang. Daarom schreef ze premier Rutte vorige week een persoonlijke brief. Ze zette die ook op Facebook.

Tekst gaat onder afbeelding door.





"Ik vind dat mensen met een arbeidsbeperking, of het lichamelijk of verstandelijk is, gelijke rechten verdienen. Ik weet dat het iets meer moeite kost om een stageplaats of een baan te vinden omdat er vooroordelen bestaan ten aanzien van mensen met een beperking. Ik knok net zolang door totdat ik mijn droombaan heb gevonden", schreef ze.



Reactie premier Rutte

Wellicht door de duizenden reacties, reageerde premier Rutte vanuit China waar hij op handelsreis is. "Ik snap heel goed dat Noortje van Lith uit Roosendaal knokt voor haar droombaan", zo laat Rutte op Twitter weten. Omdat hij niet in het land is, heeft hij het stokje overgedragen aan staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).





Dus kreeg Noortje maandag Van Ark aan de telefoon. De politica liet haar weten dat er nog niets is beslist. Volgende week gaat Van Ark met de Tweede Kamer in gesprek. Maar hoe dat debat ook afloopt, onderbetaling vindt Noortje een heel slechte zaak. "Ik moet al vechten voor een goede plek in de samenleving en pakken ze ook nog eens mijn recht op een goed betaalde baan en een goed pensioen af."

'Niet arbeidsproductief'

Volgens Van Ark geldt het wetsvoorstel slechts voor een kleine groep mensen met een beperking die niet aan de slag kunnen bij een doorsnee werkgever. Door te korten op hun minimumloon maken ze meer kans op een baan. Het verschil dat ontstaat wordt momenteel aangezuiverd door de gemeente met de zogenoemde loonkostensubsidie.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan verandert dat. Dan gaat de loonaanvulling uit de bijstand komen. Omdat sommige werknemers met een beperking bijvoorbeeld een werkende partner hebben, vervalt hun recht op die loonaanvulling. Door de nieuwe regeling bouwt de werknemer met beperking niet of nauwelijks pensioen op.

Volgens Noortje haalt het wetsvoorstel de vooroordelen bij werkgevers niet weg. "Als ik in mijn rolstoel kom solliciteren, zullen ze toch denken dat ik niet arbeidsproductief genoeg ben."

Noortje vertelt maandagavond in het televisieprogramma Pauw over haar standpunten en het gesprek met de staatssecretaris Van Ark.