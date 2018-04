De enige partij met een absolute meerderheid in Brabant, wil een coalitie vormen met de VVD

REUSEL-DE MIERDEN - Politieke partij Samenwerking in Reusel-De Mierden gaat proberen een coalitie te vormen met de VVD. “Afgelopen vrijdag is het eerste serieuze vervolggesprek met de VVD geweest”, zegt voorzitter Cor van der Heijden maandag. Mogelijk ligt er al over twee weken een akkoord.

Eigenlijk is het vormen van een coalitie niet nodig. Samenwerking is de enige partij in Brabant die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart een absolute meerderheid haalde: 8 van de 15 zetels. Toch kiest de partij - zoals haar naam betaamt - voor een samenwerking. “We kiezen niet voor de makkelijke weg”, aldus Van der Heijden.

VVD, die 2 zetels haalde, kwam volgens Samenwerking bij de oriënterende gesprekken met CDA, PvdA en de VVD als beste uit de bus. Dat terwijl er veel verschillen zijn tussen de twee. Van der Heijden: “Het is bijna een bewuste keuze om de partij op te zoeken met de grootste verschillen. Zeker op een paar ingewikkelde dossiers. Daarmee zijn zo veel mogelijk opvattingen uit de samenleving in het coalitieprogramma vertegenwoordigd.”

Geen CDA

Het CDA, waarmee Samenwerking in de vorige collegeperiode een coalitie vormde, maakte van begin af aan weinig kans. “Degenen die in de vorige periode bij het CDA het voortouw namen zijn nu niet meer in de raad vertegenwoordigd”, zegt Van der Heijden. “Er moet uiteindelijke wel het volle vertrouwen zijn dat de politieke slagvaardigheid en daadkracht er bij een coalitiepartner is.”

Bovendien zag Samenwerking de komst van de beoogde wethouder van het CDA, Wilma van der Rijt, niet zitten. Van der Rijt is wethouder in Heeze-Leende en wilde na de verkiezingen graag dezelfde functie vervullen in Reusel-De Mierden. “Dat vinden wij niet getuigen van lokaal bewustzijn”, aldus Van der Heijden.

Snuffelen

De VVD wil vooralsnog niets zeggen over de coalitieonderhandelingen. “We zijn nog aan het snuffelen”, zegt raadslid David Geysen. “En als je snuffelt dan zeg je daar niets over. De onderhandelingen zijn in volle gang.”