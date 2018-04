Schoonspringer Tycho (15) weet het al heel lang: 'Ik ga naar de Olympische Spelen'

EINDHOVEN - Tycho Meulenbeek uit Uden is 15 jaar en hij heeft maar één doel in het leven. Meedoen met de Olympische Spelen als schoonspringer. Hij weet zelfs al wel met welke sprong hij wil winnen. Want als hij na een vermoeiende training zijn ogen sluit, dan ziet hij het voor zich. “Ik beeld me meestal in dat ik dan met drieënhalve contrasalto win, alleen die kan ik nu nog niet.”

De fascinatie voor het schoonspringen begon op de bank voor de televisie. “Ik zag het in 2008 op de Olympische Spelen. Ik vond het zo gaaf! Ik dacht meteen, zoiets zou ik ook wel willen doen. Alleen moest ik eerst mijn zwemdiploma’s halen”, vertelt Meulenbeek. “Ik vind het maken van salto’s en schroeven er gewoon heel gaaf uitzien. En het geeft een soort kick om te doen. Ik vind het gewoon heel stoer om te doen eigenlijk.”

Zusje

En Tycho is niet de enige in de familie die groots durft te dromen. Zusje Manou is 12 en ook zij wil naar de Olympische Spelen. “Het lijkt me heel tof om dat samen met mijn broer te doen”, vertelt ze. Een broer en zus die allebei niet onverdienstelijk aan schoonspringen doen, doet denken aan Edwin en Daphne Jongejans. “In sommige kranten werden we daar ook mee vergeleken”, aldus Manou.

Dus alles bij de familie Meulenbeek moet wijken voor het schoonspringen. Elf keer per week is Tycho te vinden in het zwembad in Eindhoven, want daar traint het Nederlandse team. En Manou zes keer per week. Gelukkig werkt moeder Sigrid in Eindhoven. “Ik zet Tycho vaak in de ochtend af. Maar hij gaat ook regelmatig met de bus, dat is anderhalf uur reizen.”