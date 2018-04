Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - Maandagavond staat de 35ste speelronde in de Jupiler League op het menu. Volg hier de verrichtingen van de Brabantse clubs. De duels zijn om 20.00 uur begonnen.

TUSSENSTANDEN:

FC Den Bosch - Jong Ajax 2-4

Na zestien minuten komt de thuisploeg op voorsprong: Jort van der Sande tikt van dichtbij binnen, 1-0.

Nauwelijks twee minuten later staat het alweer gelijk: uit een corner maakt Dennis Johnsen de 1-1 namens de Amsterdammers.

Ajacied Mateo Cassiera rondt niet veel later een prachtige aanval af met zijn zestiende competitiegoal: 1-2.

Drie minuten voor rust profiteert opnieuw Van der Sande van gestuntel in de Ajax-defensie: 2-2.

In de 47ste minuut komen de bezoekers voor de tweede keer op voorsprong via Jurgen Ekkelenkamp, 2-3.

Elf minuten later tekent Cassiera vanaf de strafschopstip voor de 2-4, zijn tweede goal van de avond.





FC Eindhoven - Helmond Sport 3-2

Arne Naudts zet Helmond Sport op 0-1 na krap een halfuur spelen. De aanvaller profiteert van gepruts in de defensie van FC Eindhoven.

Zeven minuten na rust trekt Tibo van de Velde met een geweldige uithaal de stand gelijk: 1-1.

In de 54ste minuut, twee minuten na de gelijkmaker, komt FC Eindhoven op voorsprong door de tweede treffer van Van de Velde, opnieuw eentje van grote schoonheid.

Na ruim een uur spelen laat opnieuw Arne Naudts van zich horen: zijn tiende doelpunt van het seizoen zorgt voor de 2-2.

Tibeau Swinnen zet FC Eindhoven twintig minuten vóór tijd op 3-2 met zijn tweede treffer van deze jaargang.





NEC - FC Oss 2-1

Vlak na rust vallen twee doelpunten in korte tijd in Nijmegen: eerst zet Fatih Kamaci FC Oss op voorsprong bij de eerste echte aanval, maar nog geen minuut later maakt NEC gelijk via Arnaut Groeneveld (1-1).

De Nijmegenaren komen na 68 minuten voor het eerst op voorsprong in deze wedstrijd: een schuiver van Ferdi Kadioglu is Oss-doelman Xavier Mous te machtig.

RKC Waalwijk - Fortuna Sittard 1-0

Dylan Seys opent de score namens de thuisploeg in de 53ste minuut op aangeven van Roland Bergkamp; hij prikt de bal met links binnen, zijn achtste goal van het seizoen.



VOORAF: opstellingen