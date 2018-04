Etten-Leur wil Juul de accordeonist niet kwijt: inwoners komen in actie

Accordeonist Juul Bouman stopt na een klacht voorlopig met spelen op de Markt in Etten-Leur. (Foto: Juul Bouman)

ETTEN-LEUR - Accordeonist Juul Bouman maakt sinds vorig jaar zomer meerdere keren per week muziek op de Markt in Etten-Leur. Al spelend onder de moeierboom haalt hij geld op voor het goede doel. Maar voorlopig zijn de vrolijke klanken van Juul niet te horen in Etten-Leur. De muzikant heeft een klacht gekregen en houdt er daarom mee op.

Een boa kwam Juul afgelopen vrijdag het slechte nieuws vertellen. Er was een klacht binnen gekomen en Juul moest zijn spel aanpassen. Hij mag bijvoorbeeld niet meerdere keren hetzelfde liedje spelen en het moet zachter. “Daarom wil ik stoppen want dan kun je niet meer spontaan iets spelen”, zegt hij.

Een teleurstelling voor zowel Juul als voor veel inwoners van Etten-Leur, waarbij de muziekmaker over het algemeen erg geliefd is. “Het gaat niet alleen om het spelen zelf”, vertelt de muzikant. “Je hebt ook een beetje een sociale functie. Mensen komen je bevragen. Je maakt mensen gelukkig.”

Omdat de accordeonist een gedoogvergunning heeft mag hij geen geld verdienen met zijn muziek. Daarom geeft hij al het geld dat mensen hem geven aan het goede doel. "Ik speelde vorig jaar voor Stichting IJgenwys en anders en nu zamel ik geld in voor KiKa", zegt hij.





Petitie

Juul plaatste een bericht over het gebeuren op Facebook. “Niet wetende dat het zo’n vlucht zou nemen”, lacht hij. De accordeonist kreeg ontzettend veel steunbetuigingen. Het publiek vindt het niet kunnen dat de muzikant zijn spel moet aanpassen na één klacht. Raadslid Clasien de Regt van Leefbaar Etten-Leur startte zelfs een petitie en schreef een brief aan het college om de kwestie aan de kaak te stellen.

Komende woensdag heeft Juul een gesprek met de wethouder over het gebeuren. Hij hoopt dat de klager erbij is. Inmiddels heeft Juul al verschillende aanbiedingen gekregen om elders te komen spelen. "Ik ben al uitgenodigd in Hoeven, op braderieën en voor Koningsnacht."