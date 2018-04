FC Den Bosch houdt hoop op play-offs ondanks nederlaag: 'Opgeven is geen optie'

DEN BOSCH - De play-offs lijken steeds verder weg voor FC Den Bosch. Na de kansloze 2-5 nederlaag tegen Jong Ajax blijft het verschil met de playoff-plekken twee punten. Na afloop heerste er realisme in de catacomben. Toch zijn de Bosschenaren nog positief. “We hebben nog een kans. Nu drie wedstrijden vol aan de bak.”

FC Den Bosch-trainer Wil Boessen zag dat het verschil tussen FC Den Bosch en Jong Ajax groot was na de grootste thuisnederlaag van dit seizoen. “Complimenten voor onze eerste helft. We hebben het de Amsterdammers lang moeilijk kunnen maken door de linies kort bij elkaar te houden. In de tweede helft zag je toch dat wij op conditioneel vlak tekort kwamen. Toen was het gauw gespeeld. Maar verliezen van dit Ajax is geen schande.”

Onterechte penalty

Sleutelmoment in de wedstrijd was de 2-4 voor Jong Ajax na een dubieuze penalty. Niek Vossebelt raakte debutant Jurgen Ekkelenkamp licht aan, terwijl de Ajax-aanvaller niet meer bij de bal kan. “Ik moet de beelden nog terugkijken, maar wat ik vanuit de dug-out zag, was het absoluut geen penalty”, aldus Boessen. “Je kan wel zeggen dat het wel een kantelmoment was. Daarna was het gelijk over met de wedstrijd.”

Ook Jort van der Sande, die tweemaal scoorde, vond het geen penalty. “De bal was allang weg. Dat zijn vaak momenten dat ik toch denk: was dit nou een penalty?"

Play-offs

De achterstand op FC Volendam, de nummer 10 van de Jupiler League, bedraagt twee punten. Met wedstrijden tegen Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles en FC Emmen voor de boeg wordt het nog lastig om de play-offs te bereiken. Toch zijn de Bosschenaren nog optimistisch. Van der Sande: “Het wordt lastig, maar opgeven is geen optie. Als we in de resterende drie wedstrijden punten gaan pakken, is alles nog mogelijk."