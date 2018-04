FC Eindhoven wint derby tegen Helmond Sport met 3-2, zo beleefde diehard fan Esther de wedstrijd

EINDHOVEN - "Heee FC Eindhoven, FC Eindhovennn", luide zangkoren klinken er vrijdagavond vanuit vak D in het Jan Louwers Stadion in Eindhoven. Tussen al die mannen zingt Esther van Amstel als één van de weinige vrouwen uit volle borst mee. Ze komt al bijna achttien jaar bij de club. Maandagavond zag ze haar FC Eindhoven met 3-2 winnen van Helmond Sport na een knotsgekke wedstrijd die alle kanten op vloog. "Dit is hoe een derby hoort te zijn."

Shitje van Vak D aan, blauw-witte sjaal om de hals een flink portie goede zin. Esther heeft van te voren zin in de wedstrijd. Ze is een klein beetje zenuwachtig want 'het is toch een derby'. Een aangezien FC Eindhoven niet meer meedoet om de play-offs is dit een wedstrijd opzich. Tóch heeft de fan er alle vertrouwen in want ze gokt op een 3-2 overwinning voor de Eindhovenaren. En meer fans hebben er vertrouwen in want de sfeer zit er vanaf de eerste minuut goed in.





'Ik ben hier opgegroeid'

Esther komt al sinds ze een klein meisje is, in het stadion. "Ik kwam altijd met mijn ouders mee", vertelt ze. "Ik weet niet anders, ik ben hier opgegroeid. Ik en mijn broer waren samen de eerste leden van de kidsclub." Waarom ze bij de club bleef komen? "De gezelligheid, iedereen kent elkaar en het is hier altijd leuk."



Saaie eerste helft

De eerste helft is er niet veel aan. In de vijftiende minuut verzucht Esther: "Tijd voor een goal" De fan weet dat de wedstrijd een doelpuntje nodig heeft om spannend te worden.





Esther krijgt haar zin, er wordt gescoord. Maar niet door de goede ploeg. Helmond Sport gaat met een 1-0 voorsprong de rust in. De fan is niet tevreden. "Dit is geen derby. Normaal vlammen ze bij zo'n wedstrijd. Er is geen inzet en het tempo ligt laag."



Rollercoaster aan emoties

In de tweede helft krijgen Esther en haar vrienden wat ze willen, een echte derby. Van de Velde schiet in vijf minuten tijd twee ballen in het net van Helmond Sport. Daarmee breekt heel de wedstrijd open.



Maar de vreugde na de 2-1 is tien minuten later weer verdwenen als Helmond Sport scoort en de stand dus gelijk is. Vak D wordt wat nerveus maar blijft achter hun FC Eindhoven staan. Esther klapt ook nog wat harder en achter haar trekt iemand z'n mond open alsof ze het tot in Helmond moeten horen. Ze krijgt er een glimlach van op haar lippen. "We lachen hier ook vaak met z'n allen".



Maar de steun wordt beloond. Want FC Eindhoven wint uiteindelijk met 3-2. En dat is tot de laatste minuut spannend. Helmond Sport krijgt nog een paar kansen. De spanning in Vak D is om te snijden. "Zul je zien, nog vier minuten blessuretijd. Dat is altijd als je het niet wilt", verzucht Esther. En jawel hoor, vier minuten blessuretijd.



Maar als dan na 94 minuten het fluitsignaal klinkt, is de vreugde bij de supporters enorm en wordt er nog flink feest gevierd in de stamkroeg naast het veld. 'Dit is hoe een derby hoort te zijn'





Reactie trainer en doelpuntenmaker

Niet alleen de fans beleefden een rollercoaster aan emoties tijdens de wedstrijd. Ook trainer David Nascimento zat de laatste minuten in spanning. Bekijk zijn reactie hieronder.



Tibo van de Velde maakte twee doelpunten en was betrokken bij het winnende doelpunt. Hij beleefde een mooie avond.