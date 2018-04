Gehandicapte Noortje verzamelt 40.000 handtekeningen voor gelijke behandeling op arbeidsmarkt

ROOSENDAAL - De missie van de Roosendaalse Noortje van Lith is geslaagd. Van Lith hekelde eerder op Facebook het wetsvoorstel dat bepaalt dat mensen met een beperking onder het minimumloon betaald mogen worden. Dinsdagochtend behaalde haar petitie het einddoel: 40.000 handtekeningen. Nu kan haar zaak worden behandeld in de Tweede Kamer.

Van Lith was maandagavond te gast in het televisieprogramma Pauw. Dat bleek goede publiciteit, want het ging vervolgens snel met de handtekeningen.

Haar petitie, die pleit voor de gelijke behandeling van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt, behaalde de 40.000 rond zeven uur dinsdagochtend.

Brief aan Rutte

De petitie begon te lopen nadat Van Lith haar verhaal deed op Facebook. Haar open brief aan premier Rutte is al door vele duizenden mensen gedeeld op het sociale medium.

Premier Rutte reageerde op Twitter vanuit China, waar hij op handelsreis is. "Ik snap heel goed dat Noortje van Lith uit Roosendaal knokt voor haar droombaan. […] Dit kabinet staat voor gelijke kansen voor iedereen.”

Omdat hij niet in het land is, heeft hij het stokje overgedragen aan staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Cerebrale parese

De 21-jarige Noortje lijdt aan een ontwikkelingsstoornis, in vaktermen cerebrale parese. Hierdoor is ze gekluisterd aan een rolstoel. Noortje loopt momenteel stage bij de politie in Bergen op Zoom en hoopt dit jaar haar mbo-studie af te ronden. Volgend collegejaar wil ze een hbo-opleiding volgen.