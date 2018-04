Brand verwoest politiehondenclub in Molenschot

MOLENSCHOT - De opslagkeet van de politiehondenclub in Molenschot is maandagavond in vlammen opgegaan. In het huisje dat in het bos aan het Burgtsebaantje staat, lagen spullen opgeslagen om pups op te leiden tot politiehonden.

"De club is alles kwijt", zegt penningmeester Corné Verhees tegen dagblad BN DeStem. "Al ons materiaal en alle pakken zijn weg. De leren pakken kosten al snel zeven- tot achthonderd euro." Verhees schat de schade op zo'n 25.000 euro.

'Brand aangestoken'

De penningmeester denkt dat het vuur is aangestoken. "Dit vuur is niet vanzelf ontstaan. Het gaat om een gewone houten keet. Dit is al bij een stuk of tien verenigingen in de buurt gebeurd. Geen idee waar het vandaan komt", zegt hij tegen de krant.



Politiehondenclub Zeldenrust in Molenschot heeft vier leden. Twee keer per week kwamen ze samen in het bos om pups te trainen voor de politie of andere overheidsinstellingen.