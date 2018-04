Vaten met drugsafval gevonden in Best

De gedumpte vaten in Best (foto: Hans van Hamersveld).

BEST - In Best zijn dinsdagmorgen ongeveer 150 vaten met drugsafval gevonden. Het gaat om tonnen, jerrycans en kleinere vaten. De politie maakte de dumping rond acht uur bekend. De troep werd ontdekt ter hoogte van een bosgebied aan de Boslaan Zuid en de Schietbaanlaan in Best.

Er wordt onderzocht waar de vaten vandaan komen en wie ze heeft gedumpt. Drie jaar geleden werd in dezelfde omgeving al eens een brandend busje aangetroffen.



'Er moet iets gaan veranderen'

Vorige week vrijdag werd het dumpen van afval nog ter sprake gebracht in het provinciehuis in Den Bosch. "Afvaldumpingen zijn aan de orde van de dag. We willen dat er echt iets gaat veranderen", zo zei boswachter Erik de Jonge van het Brabants Landschap. Met collega’s van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer was hij naar het provinciehuis gekomen om de politiek te laten weten dat ze helemaal klaar zijn met afvaldumpingen in het bos.