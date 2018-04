Rekenen met stoepkrijt op het schoolplein: op veel Brabantse basisscholen zijn de lessen buiten

EINDHOVEN - Het voorjaar is inmiddels in volle gang. En dus grijpen meer dan tweeduizend basisscholen hun kans om een dagje buiten les te geven. Het is dinsdag namelijk de Nationale Buitenlesdag. Maar de schooltafeltjes en schriften blijven in het klaslokaal. Maar de lessen in de frisse lucht zijn zeker niet minder belangrijk: er wordt gewoon gerekend en taaloefeningen gedaan.

Een van de basisscholen die meedoet aan de Nationale Buitenlesdag is de Salto-school Strijp Dorp in Eindhoven. “Wij willen het bewegend leren echt omarmen”, vertelt Juf Inge. Het is de bedoeling dat de kinderen daar elke dag minstens een kwartier op deze manier onderwijs gaan volgen. “En dan niet alleen buiten omdat het mooi weer is, maar ook binnen.”

Ideaal weer voor les in de buitenlucht

Tijdens de Nationale Buitenlesdag van dit jaar is het niet bepaald zonovergoten, maar wel droog en de temperatuur is alleszins aangenaam. “Het is niet koud, maar de kinderen zullen het sowieso niet koud hebben”, lacht juf Inge. “Want er zal volop gerend gaan worden en zo zullen ze vanzelf wel opwarmen.”

Als de lesdag dan eenmaal begint, wordt al gauw duidelijk dat er inderdaad veel bewogen wordt. Zo hebben de kinderen van de rekenles een balspel gemaakt: wie de bal vangt moet de rekensom van het klasgenootje dat de bal gooit oplossen. Ook voor de taalles is op het schoolplein aandacht: want eindigt dat ene woordje nou op een d of een t? Daar hebben ze een renspelletje van gemaakt.

Kinderen zien bewegend leren wel zitten

De buitenlesdag begint voor de kinderen van groep 3/4, een gecombineerde klas. "Dat is wel leuk, want je speelt en leert ook met kinderen die je nog niet kent", vertelt Maxime enthousiast. "En je bent ook lekker sportief bezig!"



Megan ziet de voordelen van de buitenlessen ook wel in. "Als je beweegt en rekent tegelijk dan ben je echt goed bezig en dat vind ik leuk!" Wat ook een groot voordeel is: er is geen strafwerk omdat je tijdens de les kletst! "Omdat we nu zoveel bewegen en energie gebruiken, zijn we in de les voortaan een stuk stiller."

De hele dag door gaan de kinderen van Strijp Dorp in groepen naar buiten en een buitenles duurt ongeveer twee uur. De Nationale Buitenlesdag is een initiatief van Jantje Beton, een organisatie die buiten spelen stimuleert, en natuurorganisatie IVN Nederland die zich hard maakt voor natuureducatie.