Inwoners Valkenswaard protesteren bij Raad van State: 'Zo snel mogelijk rondweg om centrum'

VALKENSWAARD - Actiegroep Leefbaar Valkenswaard gaat protesteert dinsdag bij de Raad van State in Den Haag. Daar staat een hoorzitting gepland over een nieuwe weg, de westparallel, die de kernen van Valkenswaard en Waalre van (vracht)verkeer moet ontlasten. Alle verkeer rijdt nu nog door het centrum van die twee plaatsen.

In de hoorzitting over de toekomstige Westparallel, die de A67 bij Veldhoven met de N69 onder Valkenswaard verbindt, bespreekt de Raad van State de twee laatste punten die de aanleg van de weg nog belemmeren. De leden van de actiegroep mogen tijdens deze hoorzitting zelf niets inbrengen, maar vinden het toch enorm belangrijk om aanwezig te zijn. "Als je niets laat horen, denken ze misschien dat de aanleg van de nieuwe weg niet zo leeft hier. We hopen nog wat mensen te beïnvloeden daar", aldus Hans Deuze van de actiegroep. Ze nemen daarom wel A4tjes met leuzen mee, om hun aanwezigheid net een beetje meer kracht bij te kunnen zetten, maar het blijft een stil protest.

Breed gedragen

Volgens Deuze wordt het stille protest van de actiegroep breed politiek gedragen : "De bus zit misschien niet vol, want raadsleden hebben nou eenmaal ook een baan, maar we zijn blij dat ze wel laten weten achter ons te staan." De politieke partijen betaalden allen een paar tientjes om de bus te kunnen bekostigen en afgevaardigden van de verschillende politieke partijen sloten zich aan. Ook verschillende politici uit buurgemeente Waalre gaan naar Den Haag.

Jarenlange discussie

De situatie rond het vrachtverkeer op de N69, die door het centrum van Waalre en Valkenswaard loopt, sleept al jaren. Volgens de actiegroep werd er veertig jaar geleden al geprotesteerd. Een oplossing leek gevonden toen de Europalaan in Valkenswaard werd omgebouwd, zodat daar meer vrachtverkeer overheen kon. Maar de bewoners van de Europalaan zorgden op hun beurt voor een vrachtwagenverbod op die weg. De hoop is daarom nu gevestigd op de nieuwe Westparallel, die de A67 bij Veldhoven met de N69 onder Valkenswaard verbindt.