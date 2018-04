The Phone House in Best overvallen, dader spoorloos

De overvallen winkel van The Phone House in Best (foto: Jozef Bijnen/SQ Vision Mediaprodukties).

BEST - Een filiaal van The Phone House aan de Nieuwstraat in Best is dinsdagmorgen overvallen. De politie meldde dit rond tien uur en ze waarschuwde passanten of getuigen géén actie te ondernemen.

De dader deed zich voor als klant en had interesse in mobiele telefoons. Maar vervolgens bedreigde hij een medewerker en griste hij een aantal apparaten weg. De man is in de richting van het centrum van Best gevlucht. De politie zoekt in en om de telefoonwinkel naar aanknopingspunten.









'Geen actie ondernemen'

Volgens een Burgernetmelding is de dader een licht getinte man van 30 tot 35 jaar en is hij 1,90 meter lang. De man droeg blauw-witte sportkleding.