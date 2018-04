Kingside moet leeg blijven tijdens Willem II - Vitesse, club accepteert straf

TILBURG - Willem II heeft de straf van de tuchtcommissie geaccepteerd. Dat betekent dat de club vanwege ongeregeldheden niet alleen een boete van 7500 euro betaalt, maar ook dat een deel van de tribunes in het Koning Willem II-stadion leeg blijft tijdens de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, op zondag 6 mei tegen Vitesse. De KingSide, waarop normaal gesproken de fanatieke aanhang van Willem II zit, mag dan niet gebruikt worden.

Willem II krijgt deze straf naar aanleiding van de ongeregeldheden in december direct na de thuiswedstrijd tegen NAC Breda (1-1). Vanuit de KingSide werd toen vuurwerk gegooid naar de spelers en supporters van NAC. Willem II ging niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal, maar besloot zich alsnog neer te leggen bij de uitspraak van de tuchtcommissie, die tot dezelfde straf kwam.



'Het is erg teleurstellend'

Algemeen directeur Berry van Gool: "Ondanks dat we de ongeregeldheden veroordelen, accepteerden we het voorstel in eerste instantie niet, omdat we vinden dat de daders gestraft moeten worden en niet de onschuldige en goedwillende supporters. Het is erg teleurstellend dat de tuchtcommissie hier geen rekening mee heeft gehouden We zullen de geleden schade gaan verhalen op de daders die inmiddels een stadionverbod hebben gekregen."



Willem II is van plan 6 mei een fanzone in de nabijheid van het stadion te creƫren, zodat (gedupeerde) supporters gezamenlijk de wedstrijd op een groot scherm kunnen volgen.



Willem II en NAC treffen elkaar komende zondag overigens opnieuw, maar dan in Breda.