FIOD pakt twee mannen op die koffer met 825.000 euro in kluis hadden liggen

De FIOD vond vond 825000 euro aan contanten in een koffer. (Foto: ANP)

ROOSENDAAL - De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) heeft vorige week donderdag 5 april een 56-jarige man uit Roosendaal en een 38-jarige man uit Sint Willebrord opgepakt. Zij worden verdacht van het witwassen van 825.000 euro.

Het geldbedrag lag in een koffer in een Rotterdamse bankkluis. Een tip zorgde bracht de FIOD op het spoor van de koffer. Na de vondst werden de woningen van de twee mannen doorzocht. Daar werd de administratie van beide heren in beslag genomen.

De mannen zijn aangehouden en zitten vast. De man uit Roosendaal werd donderdag al in de kraag gevat. Maandag is ook de man uit Sint Willebrord opgepakt.