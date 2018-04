Geen grote schermen in Eindhoven tijdens PSV-Ajax, gemeente is bang voor problemen

EINDHOVEN - Er komen zondag geen grote schermen te hangen in de binnenstad van Eindhoven. Het college van burgemeester en wethouders denkt dat dit extra fans naar de stad zal trekken, die voor problemen kunnen zorgen.

De PvdA had vragen aan het college over dit onderwerp gesteld. In een schriftelijke reactie laten burgemeester en wethouders dus weten dat ze het risico op ongeregeldheden te groot vinden en daarom geen schermen zullen toestaan. Dat is de conclusie na overleg met de politie.



Het college schrijft: "Het inzetten van een veel grotere politiecapaciteit is onvermijdelijk en dat druist bovendien in tegen het beleidsuitgangspunt 'maatschappelijk verantwoorde kosten'."





Kampioen van Nederland

PSV kan zondag kampioen vanĀ Nederland worden als de thuiswedstrijd tegen Ajax wordt gewonnen. De aftrap van het duel in Eindhoven is om 16.45 uur.