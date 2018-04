Filmdebuut Michiel van Erp 'Niemand in de Stad' direct opening Nederlands Film Festival

UTRECHT - Het is zijn eerste speelfilm en direct beleeft ‘Niemand in de Stad’ zijn première tijdens het Nederlands Film Festival (NFF). Michiel van Erp kan zijn geluk niet op. “Ik ben zeer vereerd dat het festival met mijn film opent”, aldus de Eindhovense film- en documentairemaker.

Het festival in Utrecht begint donderdag 27 september. Van Erps film is naar de gelijknamige roman van Philip Huff.



'Bloed, zweet en tranen'

Van Erp heeft al veel hoogtepunten bereikt als film- en documentairemaker, maar een speelfilm was er nog niet van gekomen. “Dit is mijn eerste dramaproject na de serie Ramses en we hebben er met bloed, zweet en tranen aan gewerkt. Ik ben trots op het resultaat. Ik hoop er jonge mensen mee te inspireren het leven bij de kladden te pakken, hun dromen na te jagen en uitdagingen aan te gaan.”



De film gaat over Matt, Jacob en Philip, drie jonge vrienden die met vallen en opstaan volwassen worden tijdens hun studententijd in Amsterdam. Een plotselinge dood binnen de vriendengroep zet daarbij alles op scherp. In deze turbulente periode proberen de studenten los te komen van hun ouders en achtergrond, ervaren ze wat de betekenis is van vriendschap en ontdekken ze wie ze werkelijk zijn. Hun rollen worden gespeeld door Jonas Smulders, Chris Peters en Minne Koole. Ook onder anderen Anneke Blok, Kim Feenstra, Hans Kesting en Huub van der Lubbe hebben een rol.



'Scherp oog'

Claire van Daal, programmeur van het NFF, is ook blij met ‘Niemand in de Stad’ als opener. “Michiel van Erp laat opnieuw zien waar hij met zijn crew- en castleden allemaal toe in staat is. Met ‘Niemand in de Stad’ maakt hij met een scherp oog en groot hart thema’s als vriendschap, loyaliteit en de zoektocht die volwassen worden heet, invoelbaar. Voor diverse generatie kijkers.”



Van Erp vierde onlangs zijn 25-jarig jubileum als regisseur. De Eindhovenaar brak in 1996 door met de tv-serie 'Lang Leve...', maar hij is vooral bekend geworden door documentaires als 'Pretpark Nederland', 'Angst' en 'MH17'. Voor zijn tv-dramaserie Ramses werd hij onderscheiden met de Prix d'Europe en de Nipkowschijf. Ook werd hij in 2016 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn debuutfilm 'Niemand in de Stad' is vanaf 4 oktober te zien in de bioscopen in ons land.