Schrik zit er nog goed in bij buren na dodelijke schietpartij: 'Ik ben nog nooit zo bang geweest'

BREDA - Twee dagen na de schietpartij in de flat aan de Sandenburgstraat in Breda zit de schrik bij buurtbewoners er nog behoorlijk in. Bij de schietpartij kwam de 26-jarige Kaan S. om het leven. Terwijl de recherche nog onderzoek doet in de woning, is het bij de buren nog steeds het gesprek van de dag. Ze zijn geschrokken van wat er is gebeurd, maar niet dát er iets is gebeurd.

Een bewoner van de flat hoorde zondagavond eerst een hoop lawaai: "Alsof ze met meubels aan het gooien waren." Daarna beschrijft hij twee harde doffe klappen. "Ik dacht dat er een ruit ingeslagen werd, of dat er een auto ergens tegenaan reed, daarom ging ik naar buiten om te kijken wat er gebeurd was."

'Nog nooit zo bang geweest'

Wat de man daarna zag, zegt hij nooit meer te zullen vergeten. “Ik zag drie mensen met een bivakmuts de flat uitrennen. Éen daarvan had een groot geweer vast. “Echt zo’n groot jachtgeweer”, omschrijft hij. “Toen begreep ik wat er was gebeurd. Ik scheet in mijn broek. Ik ben nog nooit zo bang geweest.”

Volgens bewoners zou er twee keer geschoten zijn. Het geluid daarvan werd tot aan het eind van de andere flat gehoord. “Ik dacht dat het vuurwerk was, maar toen ik daarna een hoop politie zag staan wist ik dat het mis was”, zegt een bewoner.





'Het was een winkeltje'

Hoewel de schrik er bij de bewoners goed in zit, staan ze er niet van te kijken dat er iets is voorgevallen in de flat. “Dit is een ripdeal, dat weet ik zeker”, zegt een bewoner. “Het is al twee jaar lang raak. Er zijn veel mensen die in- en uitlopen, soms met sporttassen. Het is gewoon een winkeltje”, zegt een bewoner.



“Voor de ingang van het flatgebouw staan vaak dure auto's asociaal geparkeerd en de gordijnen van de woning zij nog nooit open geweest”, zegt een ander. "Wie het slachtoffer is van de schietpartij, weten we niet."

Onderverhuur

De politie bevestigt dinsdag dat het slachtoffer een 26-jarige Bredanaar is. Hij stond niet ingeschreven op het adres aan de Sandenburgstraat. Mogelijk was er sprake van onderverhuur.

De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Woensdag vindt sectie op het stoffelijk overschot plaats. Het forensisch onderzoek in het huis was dinsdag nog niet klaar. De politie werkt met 25 rechercheurs aan de zaak.