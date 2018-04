Gesprongen waterleiding zet Langeweg in Haaren blank

Waterleiding gesprongen in Haaren

HAAREN - In Haaren is een waterleiding gesprongen. Daardoor zitten huizen in de buurt van Langeweg zonder water.

Volgens een fotograaf ter plaatse is een hoofdwaterleiding gesprongen. Er is een gat van een paar vierkante meter in de weg geslagen. Een deel van de Langeweg staat blank.

Het is niet bekend wanneer het probleem is opgelost.