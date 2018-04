Bewoner betrapt inbrekers en gooit ruit van hun auto in

De bewoner gooide een ruit van de auto van de verdachten in. (Archieffoto)

NOORDHOEK - Een bewoner van een huis aan 't Reekje in Noordhoek, bij Moerdijk, heeft maandagmiddag twee inbrekers betrapt bij zijn huis. Het gaat om een 45-jarige en een 52-jarige man. Voordat het duo kon vluchten lukte het de bewoner om een ruit van hun auto in te gooien.

De twee mannen klommen met een koevoet over de schutting, nadat ze eerst hadden aangebeld bij de voordeur. Maar eenmaal bij de achterdeur kwamen ze oog in oog te staan met de bewoner.

Verstopt onder brug in Dordrecht

De inbrekers sloegen op de vlucht. Ondertussen lukte het de bewoner om een steen door een van de ruiten van de auto van de verdachten te gooien.

De politie vond niet veel later in de Maasstraat in Dordrecht de auto met het kapotte raam. Twee getuigen wisten te vertellen dat er onder de Prins Hendrikbrug twee mannen zaten die erg leken op de verdachten.

Het tweetal is opgepakt en de auto is in beslag genomen.