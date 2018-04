Michael van Gerwen speelt tegen Raymond van Barneveld in Ahoy

VLIJMEN - Goed nieuws voor Nederlandse dartsfans. Michael van Gerwen speelt volgende week donderdag in Ahoy tegen Raymond van Barneveld in de Premier League. Op papier een schitterend affiche tussen de twee beste Nederlandse darters.

Er wordt volgende week zowel op woensdag als op donderdag in Rotterdam gespeeld. Van Gerwen treft woensdag de Schot Peter Wright, een dag later wacht dus het Nederlandse onderonsje. Beide dartsavonden zijn tot en met de laatste stoel uitverkocht. Binnen no-time waren alle kaartjes van de hand.





Mighty Mike staat na negen speeldagen op de eerste plaats in de Premier League. De Vlijmenaar stevent af op een plek in de play-offs. In de O2 in Londen wordt op 17 mei door de vier beste darters van dit seizoen gestreden om de eindzege. De kans is vrij groot dat Van Gerwen één van deze spelers zal zijn.



Afgelopen jaar won 'MvG' de dartscompetitie door Wright in de finale te verslaan.



Het wedstrijdschema van Michael van Gerwen in de Premier League:

12 april: Simon Whitlock - Michael van Gerwen

18 april: Peter Wright - Michael van Gerwen

19 april: Michael van Gerwen - Raymond van Barneveld

26 april: Michael Smith - Michael van Gerwen

3 mei: Rob Cross - Michael van Gerwen

10 mei: Michael van Gerwen - Gary Anderson

17 mei: play-offs in de O2 Arena in Londen