Lambert Maassen speelde kampioenswedstrijd met PSV tegen Ajax in 1963

EINDHOVEN - PSV werd één keer eerder kampioen tegen Ajax. Lambert Maassen speelde in 1963 de kampioenswedstrijd met PSV tegen Ajax. "Het was prachtig om tegen Ajax kampioen te worden."

Op 9 juni 1963 pakte PSV voor het eerst sinds de start van het betaalde voetbal de landstitel door in eigen huis Ajax met 5-2 te verslaan. Die kampioenswedstrijd was voor Lambert Maassen, de spits van PSV tijdens die kampioenswedstrijd, niet anders dan andere wedstrijden. “Ik stond er niet bij stil”, zegt Maassen in gesprek met Omroep Brabant. “De spanning was er heel even voorafgaand aan de wedstrijd in de kleedkamer, maar na vijf minuten gespeeld te hebben, was het gewoon een wedstrijd die ik wilde winnen.”

Na afloop werd het Maassen duidelijk dat het toch niet zomaar een gewone wedstrijd was. "Tijdens de wedstrijd was ik er echt niet mee bezig, maar als je dan na afloop de mensen ziet die het veld bestormen, dan realiseer je je pas wat je hebt bereikt. Uiteindelijk was het natuurlijk prachtig om tegen Ajax kampioen te worden."

Bekijk hieronder de samenvatting van de kampioenswedstrijd in 1963 tegen Ajax. De tekst gaat verder onder de video.

Gewoon thuis

Peter Kemper was selectielid van PSV in het seizoen 1962-1963. Hij speelde dat seizoen één wedstrijd voor de club, maar dat was niet de kampioenswedstrijd tegen Ajax. “Dat vind ik nog steeds jammer”, zegt Kemper. “Ik heb dat seizoen één keer gespeeld tegen Den Haag.” Kemper, geboren in Den Haag, was op het moment van de kampioenswedstrijd niet eens in de buurt van Eindhoven. “Wij speelden met het tweede team in Amsterdam tegen Ajax en na die wedstrijd ben ik naar Den Haag gegaan omdat ik die dag erop weer militaire dienst had. Ik heb een paar dagen later nog wel een huldiging meegemaakt, maar op de avond van het kampioensschap was ik gewoon thuis.”

Kampioen

PSV gaat zondag voor de 24ste keer kampioen van Nederland worden, dat denkt Lambert Maassen tenminte. “Erik ten Hag denkt dat PSV bang is voor Ajax, maar daar geloof ik niks van. PSV kan thuis kampioen worden, ze zullen alles uit de kast halen om dat te bereiken.”

Motivatie hebben de spelers van PSV niet nodig, denkt Maassen. “Als je niet gemotiveerd bent voor zo’n wedstrijd, dan weet ik het ook niet meer.” PSV moet bij een mogelijke achterstand niet de moed laten zakken vindt Maassen. “Ze hebben het al vaker dit seizoen laten zien dat ze nooit opgeven, dat kan ook heel belangrijk worden tegen Ajax”, aldus Maassen die een 2-1 overwinning voor PSV verwacht. “Ze hebben gewoon betere voetballers en ze spelen thuis, dat is een heel groot voordeel.”