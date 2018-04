Tiental tips over stenenongeluk op A58 bij Moergestel

MOERGESTEL - De politie heeft een tiental tips binnengekregen over het stenenongeluk, maandagochtend op de A58 bij Moergestel. De recherche onderzoekt de informatie. Bij het ongeluk kwam een 60-jarige man uit Eindhoven om het leven. Een 55-jarige inwoner van Eindhoven raakte gewond.

Het ongeluk  gebeurde nadat een voertuig dat stenen vervoerde vermoedelijk in de berm terecht was gekomen. Bij het terugsturen belandden meerdere stenen op de weg.

Overleden

De automobilist die bij het ongeluk overleed, heeft de stenen waarschijnlijk geprobeerd te ontwijken. In elk geval is hij met zijn auto in een slip geraakt. De auto van de man die bij het ongeluk zwaargewond raakte, is vervolgens weer op de auto van de overleden man geklapt. De snelweg was urenlang afgesloten.

De politie is nog op zoek naar de bestuurder van het onbekende voertuig. Op de plek van het ongeluk staan geen camera's. Getuigen kunnen zich nog steeds melden, aldus een woordvoerder van de politie.

