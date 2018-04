Vrouw op zoek naar redder van haar oververhitte bulldog

EINDHOVEN - Een onbekende jonge vrouw heeft zondag een hond gered van de dood. De eigenaren zijn nu naar die vrouw op zoek om haar persoonlijk te bedanken. Clara Veerbeek doet via Facebook en Omroep Brabant een oproep aan de redder van hond Biggy.

Biggy is een Amerikaanse bulldog. Het dier zakte na een wandeling in de omgeving van de Achtseweg-Zuid in Eindhoven in elkaar. Clara en haar partner wisten zich geen raad. Een jonge vrouw die langs liep, rende naar haar auto en bracht de hond met spoed naar een dierenarts.

Moeite met ademhaling

“Een Amerikaanse bulldog heeft een korte snuit en heeft moeite met ademhaling. Omdat het zo heet was, raakten de hersenen oververhit”, aldus Clara als reden waarom Biggy instortte.

In coma gehouden

De dierenarts hield de hond in coma zodat de hersenen konden afkoelen. Na een paar dagen mocht de bulldog weer mee naar huis. “We waren dolblij, want Biggy is ons kindje. Wij zijn de pappa en mamma”, zegt Clara.

Ze wil nu graag in contact komen met de vrouw die hen naar de dierenarts bracht. Het enige dat Clara weet, is dat ze in een zwarte Opel Astra Cabrio reed uit de periode 1995-1998.