Play-offs zonder ook maar één Brabantse club? Het is goed mogelijk

OSS - Als er vandaag een punt achter de eredivisie en Jupiler League zou worden gezet, zou geen enkele Brabantse club deelnemen aan de play-offs om promotie/degradatie. Deze eeuw kwam het maar een keer eerder voor dat ‘we’ ontbraken in de nacompetitie. Dat was in 2001.

Destijds namen slechts acht teams deel aan de nacompetitie en grepen Helmond Sport (achtste), FC Eindhoven (negende) en TOP Oss (tiende) net naast een play-offticket.



Aan het einde van dit seizoen strijden liefst tien ploegen om promotie/degradatie, maar geen enkele plek wordt op dit moment dus door een Brabantse club ingenomen.



Willem II en NAC Breda

Willem II en NAC Breda staan, met nog vier wedstrijden voor de boeg, op een veilige plek in de eredivisie. Ze zouden zich handhaven, zonder daar play-offwedstrijden voor te hoeven spelen.



In de Jupiler League staan vijf clubs op te lage plekken om deel te mogen nemen aan het 'toetje'. FC Den Bosch (dertiende) en FC Oss (veertiende) zijn nog in de race, maar hebben het niet in eigen hand. Voor FC Eindhoven (zeventiende), Helmond Sport (achttiende) en RKC Waalwijk (negentiende) is het seizoen voorbij. En dat met nog drie wedstrijden voor de boeg.



LEES OOK: FC Den Bosch houdt hoop op play-offs ondanks nederlaag: 'Opgeven is geen optie'



Het schema van de Jupiler League play-offs:



Jong PSV staat vierde in de Jupiler League en heeft statistisch al lang een play-offticket binnen. De Eindhovenaren mogen alleen niet deelnemen aan de play-offs, omdat de Jong-teams niet kunnen promoveren naar de eredivisie.