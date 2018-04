Brand verwoest zolder van huis in Best

BEST - Een brand heeft dinsdagmiddag de zolder van een huis in de Michiel de Ruijterstaat in Best verwoest.

Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Er is niemand gewond geraakt. Nadat de brandweer het vuur onder controle had, werd de deur van het naastgelegen huis opengemaakt om dat huis ook te luchten vanwege de rook.