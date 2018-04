PSV heeft het laatste jaren lastig in eigen huis tegen Ajax

EINDHOVEN - Alle ogen zijn dit weekend gericht op de topper in eredivisie: PSV – Ajax. De Eindhovenaren hebben aan een overwinning genoeg om kampioen van Nederland te worden. Maar een overwinning is op basis van de historie in Eindhoven geen zekerheid. Van de laatste tien edities in Eindhoven won PSV er vier.

De laatste wedstrijd waarin PSV Ajax ontving was vorig seizoen. PSV won die wedstrijd met 1-0 door een doelpunt van Jürgen Locadia. Daarvoor verloor PSV twee seizoenen op rij thuis van Ajax.

PSV-Ajax kende de laatste jaren de nodige opvallende uitslagen. Zo verloor PSV in het seizoen 2006-2007 met maar liefst 1-5 van Ajax. Het seizoen daarop nam PSV revanche door Ajax met 6-2 te verslaan. Door die overwinning was AZ zeker van de titel in de eredivisie. Bekijk hieronder de samenvatting van PSV-Ajax in 2007:

Een jaar later was het opnieuw een gekkenhuis in Eindhoven. In de vierde speelronde van de eredivisie kwam Ajax op bezoek bij PSV. De Amsterdammers kwamen mede door een blunder van Andreas Isaksson al vroeg op voorsprong. PSV maakte via een geweldige vrije trap van de Hongaar Balasz Dzsudzsák gelijk, maar al snel daarna kwam Ajax voor rust weer op voorsprong. Daarna kwam PSV op 3-2 door doelpunten van Otman Bakkal en opnieuw Dzsudzsák. Via een poeier van Urby Emanuelson kwam Ajax weer langszij. Maar uiteindelijk was het Bakkal die de winnende maakte voor PSV: 4-3.

Ajax kwam in competitieverband 65 keer eerder op bezoek in Eindhoven. PSV wist 31 keer te winnen, terwijl het duel vijftien keer gelijk eindigden. Negentien keer namen de Amsterdammers de punten mee naar huis.