Spoor van 'speedmais' Someren leidt naar Party King

DEN BOSCH - Het geruchtmakende drugsschandaal rond een boerderij in Someren-Heide drie jaar geleden had te maken met de Trefpuntzaak. Dat is dinsdagmiddag duidelijk geworden tijdens het proces tegen zes mannen die ervan verdacht worden dat ze grondstoffen vervoerden naar drugslabs in en buiten Brabant. Justitie linkt ook andere locaties aan de megazaak rond Party King in Best.

LEES OOK: uniek inkijkje in Brabantse onderwereld leverde jaren werk op



Op 10 maart 2015 ontdekte de politie aan de Nederweertseweg in Someren-Heide en drugslab en later ook drugsafval in een gierput. Daarna bleek ook nog eens dat de chemicaliën over een akker waren uitgereden en in de mais waren beland. De kwestie veroorzaakte grote ophef. Pas na veel discussie over wie de kosten zou betalen werd alles schoongemaakt. De gebeurtenissen in Someren-Heide schokten ook de Brabantse en landelijke politiek.



Wie is nou de dader?

Deze kwestie is tijdens dit proces amper ter sprake geweest. Het lijkt er op dat de politie niet heeft kunnen achterhalen wie er precies verantwoordelijk is geweest voor de vervuiling en het uitrijden van de afvalstoffen. De officier van justitie maakte dinsdagmiddag wel een algemene opmerking over de schade aan het milieu die drugsproductie met zich meebrengt maar die opmerkingen zijn bijna standaard in de drugszaken.



Transporten door hele land

Het was niet het enige drugslab waar deze verdachten hand-en-spandiensten verrichten volgens het OM. Vanuit een opslagplaats in Roosendaal, aan de Wouwbaan, brachten ze ook chemicaliën naar drugslabs in Etten-Leur, Weert, Heerhugowaard en Zaltbommel.



Er was een nog grote opslag waar ze hun jerrycans met zoutzuur en aceton haalden in het Zuid-Hollandse Den Bommel. Daar lag meer dan 50.000 liter chemische stoffen opgeslagen, de grootste drugsopslag die ooit is gevonden in Nederland.



'De Sigaar'

Het zenuwcentrum zat in een bedrijf aan de Expeditieweg in Rucphen. De eigenaar van dat bedrijf Ronny den B. (51) alias De Sigaar hoort vrijdag samen met nog vijf anderen wat voor strafeis het OM in gedachten heeft.



Tegen de meeste verdachten die dinsdag voorkwamen werd ieder twee jaar cel geëist, tegen eentje acht maanden omdat hij een geringe rol had in de transporten.

Ze liepen allemaal tegen de lamp nadat observatieteams ze volgden en zo steeds uitkwamen op de plekken waar iets kostbaars lag.