Provincie: tot hier en niet verder tegen Refresco, dat dieper grondwater wilde gaan oppompen

DEN BOSCH - Refresco in Maarheeze krijgt geen vergunning van de provincie om grondwater op te pompen uit diepere lagen. De frisdrankbottelaar wilde ook meer grondwater naar boven halen dan nu het geval is. Het bedrijf werkt onder meer voor Coca Cola in Dongen.

Recent onderzoek heeft volgens de provincie aangetoond dat de zogeheten Centrale Slenk in slechte toestand verkeert. Hiermee wordt een brede strook bedoeld die Brabant doorsnijdt en mogelijk voor het winnen van grondwater geschikt is. Toestemming hiervoor verlenen zou echter geen goede zaak zijn en daarom heeft de provincie besloten pas op de plaats te maken. "Als grondwaterbeheerder heeft de provincie de taak om de grondwatertoestand te beschermen en te verbeteren", aldus een woordvoerder



BMF blij met besluit

De Brabants Milieu Federatie, de BMF, is blij met het besluit van de provincie. De milieuclub was bang voor een groter tekort aan schoon drinkwater. Ook vreesde de BMF dat Bavaria in Lieshout, Coca Cola en Heineken het voorbeeld van Refresco zouden volgen. Behalve de belangenorganisatie waren ook de gemeente Cranendonck, waar Maarheeze onder valt, en waterleidingmaatschappij Brabant Water niet blij met de aanvraag van Refresco. De Partij voor de Dieren maakte zich eveneens zorgen.



Ondiep water raakt steeds meer verontreinigd door bemesting en bestrijdingsmiddelen. Daarom willen bedrijven als Refresco in Maarheeze het dieper zoeken, op 175 meter onder de aardoppervlakte.