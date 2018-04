Vrijgelaten Schotse Hooglanders in Nijnsel zullen niet in het bos verhongeren

NIJNSEL - Staatsbosbeheer heeft dinsdag vijf Schotse Hooglanders losgelaten in natuurgebied de Hazenputten bij het dorp Nijnsel. In het natuurgebied is een gebied van 32 hectare met schrikdraad afgezet waar de dieren 'vrij' kunnen rondlopen en zelf hun voedsel moeten zien te vinden. Sinds het drama in de Oostvaardersplassen, waar afgelopen winter duizenden grote grazers de hongerdood stierven door gebrek aan voedsel, is het loslaten van Schotse Hooglanders in een omheinde omgeving niet onomstreden.

“Ik kan me heel goed voorstellen dat er bij de burgers kritische vragen zijn over natuurbegrazing”, zegt Leon Moonen die eigenaar is van de vijf Schotse Hooglanders in het natuurgebied. De vraagtekens bij grote grazers in een omheind natuurgebied zijn vooral afgelopen winter ontstaan door het drama in de Oostvaardersplassen. “Dat is een heel heikel onderwerp momenteel”, zegt boswachter Eric Saaltink van Staatsbosbeheer.



Voldoende eten

“Maar hier in het Vressels bos zorgen wij dat de beesten voldoende eten krijgen en als er te weinig voedsel is in het bos, dan halen we runderen uit het gebied weg.” Eigenaar Leon Moonen bevestigt dat. “Wij halen runderen altijd naar huis toe op het moment dat de natuur niet meer biedt wat de beesten nodig hebben.” Moonen brengt ze dan onder in zijn stal of in een weiland waar ze vervolgens worden bijgevoerd. "Zodat ze binnenkrijgen wat ze ook echt nodig hebben."



Natuurvlees

Behalve diervriendelijkheid zit er ook een economische gedachte achter het goed verzorgen van de runderen. “Ik lever ook (natuur)vlees aan de horeca en als je die beesten laat verhongeren, laat lijden, dan proef je dat ook aan het vlees. Dat wil ik niet, niet voor de beesten en niet voor het vlees.”



Wie binnenkort gaat wandelen in natuurgebied de Hazenputten kan ze dus tegenkomen: de Schotse Hooglanders die op z'n Brabants wel goed verzorgd worden.