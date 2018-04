Uren in de rij en buiten slapen voor een jaar lang gratis donuts in Eindhoven

EINDHOVEN - Woensdagochtend opent de eerste Dunkin' Donuts van Brabant de deuren in winkelcentrum Piazza in Eindhoven. De eerste honderd klanten krijgen een jaar lang iedere week een doos met zes gratis donuts. En dus liggen de eerste hongerige mensen al sinds dinsdagochtend vroeg voor de deur.

Vol trots laat Macy Hendrikx uit Eindhoven haar hand zien. Daarop staat met zwarte stift groot het cijfer 1 geschreven. Macy: "Ik ben hier al sinds half zeven vanochtend. Ik was hier als allereerste."





Vrije dag voor gratis donuts

Macy is vastbesloten om tot woensdagochtend voor de deur van Dunkin' Donuts te blijven zitten. Daar heeft ze zelfs een vrije dag voor opgenomen. "Mijn collega's houden ook heel erg van donuts. Ik mocht een dag vrij nemen om hier in de rij te gaan staan, met de belofte dat we de donuts dan delen."



En ze is zeker niet de enige. De rij blijft maar groeien. Joep Hegeman uit Helmond is er sinds het middaguur met drie vrienden. Joep: "Wij gaan zeker niet opgeven, we gaan voor die gratis donuts." De groep heeft zich dan ook goed voorbereid op de lange zit. "We hebben heel veel koekjes en water meegenomen, al weten we nog niet of we naar de wc kunnen. En we hebben kussens bij ons en een matje om vannacht op te liggen."



Buiten slapen

Op de vraag wat er zo lekker is aan deze donuts dat je daar uren voor in de rij gaat liggen en er zelfs buiten voor slaapt, antwoordt Joep: "Ik heb ze voor het eerst gegeten in Berlijn, toen er nog geen Dunkin' Donuts in Nederland was. Ze zijn zo perfect van smaak. Ik was dus sowieso van plan om vaak hier in Eindhoven te komen. Toen ik hoorde van de actie wilde ik daar dus best wel een nachtje voor buiten slapen."



Ook Naomi Nijkamp uit Eindhoven heeft er zin in. "Ik heb veel eten en drinken bij me. En spelletjes en boeken." Op de vraag waarom ze hier al zo lang zit, haalt ze haar schouders op. "Ik hou gewoon van donuts."