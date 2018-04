Line-up 538Koningsdag wordt langer en langer: Kraantje Pappie, Maan en Jax Jones

BREDA - Miss Montreal, Kraantje Pappie, Maan, Jax Jones. Het zijn enkele artiesten die op de vijfde editie van 538Koningsdag optreden. De vijfde editie vindt ook dit jaar plaats op het Chasséveld in Breda.

DI-RECT, Chef'Special, Frans Duijts en Rochelle. Het belooft een waar feest te worden op 27 april. De line-up is nog niet helemaal compleet, er worden komende tijd nog veel meer namen bekendgemaakt.

Eerder was al bekend dat Armin van Buuren, Hardwell, Dré Hazes en Lucas & Steve op Koningsdag optreden in de parel van het zuiden. Wil je ook genieten van alle optredens? Voor 538Koningsdag heb je een kaartje nodig. Deze zijn nog te koop, onder andere via de website van het radiostation. In voorgaande jaren waren de veertigduizend kaarten binnen korte tijd uitverkocht.