Liefdesnestjes voor bijen sieren buitengebied Sint Anthonis

SINT ANTHONIS - 'Niet storen', staat er op een label dat aan pyramidevormige tentjes hangt in het buitengebied van Sint Anthonis. Om de bijenpopulatie te vergroten, zijn er in de bermen bloemen ingezaaid. De onderzoekers willen weten of dat werkt en of de bijen zich nestelen in de tentjes.

Sint Anthonis staat al te boek als bijenvriendelijke gemeente, waar veel wordt gedaan om de bijenpopulatie in stand te houden. In het buitengebied staan de komende maanden honderd kleine tentjes in de bermen. De hoop is dat bijen die in de zandgrond nestelen, gebruik maken van de ingezaaide planten als voedsel en dan kunnen worden opgevangen in de tentjes.



Gezoem

"Wij willen kennis opdoen van het effect van het inzaaien van bloemen in de bermen op de bijenpopulatie", zegt Bart Huckriede van de gemeente. Het onderzoek wordt uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit Wageningen en de gemeente Sint Anthonis en gaat twee jaar duren. Als het goed is, klinkt straks het gezoem van bijen uit de tentjes.



Tot nu toe zijn er nog geen bijen waargenomen, omdat het nog te koud was, zegt onderzoeker Arjen de Groot van de Universiteit Wageningen: "Er zijn 350 soorten bijen in ons land en die hebben ieder hun eigen ritme". De verwachting is dat de bijen de komende weken tevoorschijn komen.