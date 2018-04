Essentgeld goed besteed maar Brabantse cultuur moet van subsidie-infuus

Brabant C investeerde vorig jaar in het Stiltefestival in Breda. (Foto: Brian Hartley)

DEN BOSCH - Jaren geleden voer in Brabant de zilvervloot binnen. De verkoop van aandelen Essent leverde de provincie honderden miljoenen euro’s op. Om dat geld in goede banen te laten rollen, werden fondsen opgericht. Uit een evaluatie van de uitgaven in de afgelopen vier jaar blijkt dat het geld goed is besteed. Het lukt alleen nog steeds niet om extra natuurgebieden aan te kopen. En de cultuursector hangt nog te veel aan het subsidie-infuus. Het gaat zelfs zo goed met de fondsen dat de rapporteurs de provincie in overweging geven een stapje verder te gaan.

De fondsen die zijn opgericht, bevatten geld voor cultuur (Brabant C), het aansluiten van heel Brabant op snel internet (Breedbandfonds), terugdringen van CO2 (Energiefonds) en ontwikkelen van nieuwe natuur (Groen Ontwikkelfonds). Dan is er ook nog het Innovatiefonds om het midden- en kleinbedrijf op te stuwen in de vaart der volkeren.

Meer geld opleveren

Je mag ze niet met elkaar vergelijken, schrijven de onderzoekers, maar er tekent zich wel een gemeenschappelijke deler af. Vooral bij die fondsen waaruit projecten worden gefinancierd waarmee op termijn geld wordt verdiend. Dat gaat zo goed dat de rapporteurs schrijven dat Brabant eens zou moeten onderzoeken of er ook voor andere gebieden financieringsvormen gevonden kunnen worden die geld opleveren. Het is al een trend in Europa en Nederland om te investeren in bijvoorbeeld maatschappelijk vastgoed, de vrijetijdseconomie en de sociale sector.

Te veel subsidie

Cultuurfonds Brabant C is bedoeld om mensen in de cultuursector te steunen, waarbij de culturele ondernemers ook proberen zelf geld te verdienen. Uit het rapport blijkt dat cultureel Brabant wel in beweging komt maar dat het geld uit het fonds vooral wordt verstrekt als subsidie. Het komt nog weinig voor dat geld wordt uitgeleend en nadat het is terugverdiend weer terugvloeit in de provinciekas.

Te weinig natuurgebied

Het Groen Ontwikkelfonds levert ook nog te weinig op. Er kan niet genoeg boerengrond gekocht worden om er natuurgebied van te maken. Als dat niet beter wordt, is er in 2027 niet het grote Natuur Netwerk Brabant zoals gepland.

Het Breedbandfonds doet het goed. Met het geld zijn particuliere bedrijven in beweging gebracht om Brabant aan te sluiten op snel internet. Het Energiefonds is nu zover dat projecten om CO2-uitstoot tegen te gaan, kunnen worden gefinancierd. Het Innovatiefonds blijkt ook een goed middel voor MKB-bedrijven om zich met een provinciaal steuntje in de rug te vernieuwen.

