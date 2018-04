Niemand wil regeren met Hans Smolders, grote winnaar Tilburgse verkiezingen niet in coalitie

TILBURG - Hans Smolders, de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg, kan niet gaan regeren in de stad. Dat heeft informateur Philip Eijlander laten weten. Het is tijdens verschillende gesprekken niet gelukt om een coalitie te vormen met Lijst Smolders Tilburg (LST).

"GroenLinks acht de kans te klein dat in deze samenstelling voldoende van het eigen program kan worden gerealiseerd", zegt informateur Philip Eijlander in een eerste reactie tegen Omroep Brabant. "De LST heeft nog overwogen om de verkenning verder voort te zetten zonder de deelname van D66 en GroenLinks, maar ziet daar op dit moment vanaf omdat dit – zo verwacht het - niet zal leiden tot een stabiel stadsbestuur dat kan rusten op een gezonde basis."

Volgens Eijlander is het nu vast komen te staan dat D66 de LST ook na de verkiezingen uitsluit als bestuurspartner. "Bovendien is duidelijk geworden dat GroenLinks op inhoudelijke gronden niet bereid is om een coalitie met de LST te steunen zonder de deelname van D66." Eijlander legt zijn rol als informateur neer.

Gewoon dom

"Het is gewoon dom. Het is niet in het belang van de stad", zegt Hans Smolders. Volgens hem hebben de andere partijen afspraken met elkaar gemaakt en komt hij er daardoor 'niet doorheen'. "GroenLinks wil niet verder zonder D66, dan weet je zeker dat het niet doorgaat. De mensen die op ons hebben gestemd zullen dit niet pikken."

LEES OOK: Burgemeester van Tilburg niet blij met weigering D66 om met Smolders samen te werken

Absolute winnaar

Lijst Smolders Tilburg (LST) heeft tien zetels en is daarmee de grootste van de stad. Ze kwamen als absolute winnaar uit de gemeenteraadsverkiezingen. De domper is dan ook groot nu blijkt dat een coalitie vormen niet mogelijk is.

Bij de eerste ronde gesprekken met informateur Philip Eijlander werd gemikt op een coalitie van CDA, GroenLinks, D66 en LST. D66 kwam al gauw zijn verkiezingsbelofte na en gaf aan absoluut geen coalitie te willen vormen met Smolders.

Regeren niet mogelijk

Daarna is geprobeerd met verschillende kleinere partijen een meerderheid te vormen. Nu deze coalitiegesprekken ook zijn gestrand, ziet Eijlander geen mogelijkheid meer voor Smolders om te regeren in Tilburg.

Smolders gaf eerder aan Omroep Brabant aan dat mensen het niet zullen pikken dat D66 geen coalitie met de partij wil vormen. “We zijn de grootste partij. Die 16.000 mensen die op ons gestemd hebben, pikken dit niet. Denk je dat mensen zo vertrouwen in de politiek houden? Over vier jaar gaan die niet meer stemmen. Juist door als LST en D66 samen te werken, kun je laten zien dat je mensen kunt verbinden en dat je een leider bent."