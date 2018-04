Stille tocht voor doodgeschoten Kaan S. (26) in Breda-Noord

BREDA - Vrienden en familie van de 26-jarige Kaan S. houden dinsdagavond een stille tocht om de Bredanaar te herdenken. S. werd zondagavond doodgeschoten in een flat aan de Sandenburgstraat in Breda.

De herdenkingstocht begint om acht uur bij de Cruyff Court aan de Hamdijk in Breda-Noord. De route gaat langs het huis van Kaan in dat deel van de stad. Dat is te lezen in een bericht op Facebook. Inmiddels hebben iets meer dan honderd belangstellenden aangegeven aan de stille tocht mee te doen.





'Ripdeal'

S. is vermoedelijk slachtoffer geworden van een ripdeal, denken buurtbewoners. Getuigen hebben zondagavond mannen met bivakmutsen weg zien rennen. Ze zouden een jachtgeweer bij zich hebben gehad. Bij hun vlucht lieten ze een tas met een nog onbekende inhoud achter.

LEES OOK: Schrik zit er nog goed in bij buren na dodelijke schietpartij: 'Ik ben nog nooit zo bang geweest'

Dinsdagmiddag meldde de politie dat het slachtoffer is geïdentificeerd en dat de familie op de hoogte is gebracht. Woensdag vindt sectie op het stoffelijk overschot plaats. 

Groot onderzoek

S. stond volgens de politie niet ingeschreven op het adres in de wijk IJpelaar. Mogelijk was er sprake van onderhuur. De politie werkt met 25 rechercheurs aan de zaak. In het belang van het onderzoek worden geen verdere mededelingen gedaan.