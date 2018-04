College in Den Bosch in de maak: veel blijft hetzelfde, winnaar Bossche Groenen buitenspel

Het formatiedebat in Den Bosch.

DEN BOSCH - Het hoge woord is eruit in Den Bosch. Informateur Han Looijen heeft de VVD, D66, GroenLinks, CDA en Rosmalens Belang gevraagd om te kijken of ze samen een coalitie kunnen vormen. Daarmee wordt de winnaar van de verkiezingen, De Bossche Groenen, vooralsnog buitenspel gezet.

Hoewel er veertien partijen meededen aan de informatiepoging verliepen de gesprekken volgens formateur Looijen soepel. Tijdens de ‘biechtstoelbijeenkomsten’ die de informateur met de lijsttrekkers hield, kwamen vooral ‘een andere manier van besturen’ en duurzaamheid als belangrijkste thema’s naar voren.

Rosmalens Belang

De opvallendste naam in het advies van Looijen was Rosmalens Belang, die twee zetels verloor tijdens deze verkiezingen. En de partij die betrokken raakte bij het lekschandaal rond de burgemeestersverkiezing, maar volgens Looijen ook een ‘bewezen stabiele partij’. De keuze voor Rosmalens Belang ging ten koste van De Bossche Groenen, die vanzelfsprekend minder blij waren.

“Het is een morele plicht om op zijn minst met de winnaar aan tafel te gaan. Dat gebeurt nu niet. De progressievere partijen hebben gewonnen, maar met dit college wordt het huidige beleid gewoon voortgezet”, zegt lijsttrekker Judith Hendrickx in een reactie. Die verbazing wordt gedeeld door meer partijen. Ook de PvdA en de SP zeggen niet te begrijpen dat de Bossche Groenen geen kans krijgen.

Weinig ervaring? ‘Onzin’

Het belangrijkste argument, dat de Groenen niet genoeg ervaring zouden hebben, leverden de nodige gefronste wenkbrauwen op. Hendrickx: “Dat we te weinig ervaring hebben, is een vergezocht argument. Echt een misser. Ik heb zelf zestien jaar ervaring in de raad. Een collega geeft zelfs trainingen.” SP-lijsttrekker Van Boven vult daarop aan: “Hoe kan een partij ervaring opdoen als ze geen kans krijgt?”

Als het de vijf partijen lukt om tot een akkoord te komen, zou GroenLinks de enige nieuwe partij zijn die tot het college toetreedt. “Daar zijn we natuurlijk blij mee”, aldus GroenLinks-lijsttrekker Ufuk Kahya. “We hadden onze voorkeur uitgesproken voor een samenwerking met De Bossche Groenen, jammer dat dat niet is gelukt.” Wat er zeker in het akkoord moet komen? “Tien windmolens in de stad.”

Afstand te groot

De grootste partij deze verkiezingen, de VDD, is tevreden met het advies. De verbazing over de afwezigheid van de Bossche Groenen deelt lijsttrekker Jan Hoskam niet. “Wij waren voor Rosmalens Belang als vijfde partij. De afstand met de Bossche Groenen is te groot.”

VVD, D66, GroenLinks, CDA en Rosmalens Belang gaan de komende periode om tafel om te proberen tot een akkoord te komen.